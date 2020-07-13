“Belediye temizlikte 8 yıl sonra sınıfta mı kalıyor?”

Seçildiği 2009 yılından sonra ilçenin temizliğini, alt yapısını, özellikle suyunu

3 yılda yoluna koyan daha sonra da üst yapılara başlayarak 2014 seçimlerini kazanan Özacar’ın bu başarılı çalışmaları 2019 seçimlerini de kazanmasına neden olmuştu.Son bir yılda ise geldiğimiz noktada; Özacar’ın karnesi temizlik başta olmak üzere kırık…

Bu yıldaki karasinek ve sivrisinek bolluğu geçen yılları aratıyor.Vatandaşlar Özacar dönem öncesini bu yıl yaşıyoruz diyorlar.

Özacar’ın son 6 aydır temizlik başta olmak üzere, Yazıcızade Mahallesi’ne Sarmaşıklı Bölgesi

hariç hiç bakılmadığını dillendiren mahalle sakinleri, yıllardır Gazi Süleyman Paşa Mahallesi , Hoca Hamza Mahallesi, Sarmaşıklı Bölgesi ve sahillerle uğraşan Özacar’a kırgınız diyorlar.

Camikebir Mahallesi’nin en kalabalık olduğu ve roman vatandaşların yaşadığı iki cadde ve 6- 7 sokakta yaşayan vatandaşlar da yaşadıkaları yerlere bakılmadığını temizlikten nasiplenmediklerini söyleyerek,başkan Özacar’ın; “2019 seçimlerinden sonra Yazıcızadeye de bakacağız!”diyen Özacar’ın geçen

1 yılda da eski Yazıcızade Mahallesi’nde de hiçbir şeye el atmadığını söylüyorlar.

Başkanın ,aklı varsa yoksa, Sarmaşıklı, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, Hamzakoy diyorlar.

Son aylarda market çevrelerindeki yoğun, çirkin görüntülere dikkat çeken vatandaşlar hiçbir marketin önünde çöp kovası yok.Marketlerin çevrelerindeki kontenyerlar devamlı taşkın vaziyette, geri dönüşüm kontenyerları yetersiz, temizlik işleri havaların ısınmasıyla birlikte karaya vurdu.Sineklerin en çok kontenyerlarda ürediklerine de dikkat çeken vatandaşlar; “Belediyeye kapağı atanların kısa bir süre sonra türbünlere bile değil sadece kendilerine oynuyorlar.

İş, güç hepsi laf kısacası temizlik ekipleri sınıfta kaldı.Başkan Özacar herşeyi tek başına yürütemez. Belediye Meclis üyelerinden destek yok mu? “ diye sorular soruyorlar..Haber: Caner AKŞİT