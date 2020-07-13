Tatilciler Yollara Düştü

Yurt genelinde hava sıcaklıkların artması ve yaz mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle birlikte İstanbul’dan veya tatil amaçlı ilçemizi seçen yazlıkçılar yollara düştü.

Koronavirüs Hastalığının İstanbul’da ve Türkiye genelinde de başgöstermesi durumunda tatilciler de bulundukları bölgeden ayrılıp sahil kasabalarına göç ediyorlar.Hal böyle olunca yollarda trafikte kaçınılmaz oluyor.

Saros bölgesine akın eden tatilciler Gelibolu -Bolayır yolunda trafik oluşturdu.Hastalıktan endişelenip küçük sahil kasabalarına yerleşme kararı alan tatilciler Saros Bölgesinde çadırlar kurup, buralarda tatillerini geçiriyorlar.Haber: Seda LİMAN ZENGİNHaber: Seda LİMAN ZENGİN