GÜNCEL HABERLER 

Tatilciler Yollara Düştü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yurt genelinde hava sıcaklıkların artması ve yaz mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle birlikte İstanbul’dan veya tatil amaçlı ilçemizi seçen yazlıkçılar yollara düştü.
Koronavirüs Hastalığının İstanbul’da ve Türkiye genelinde de başgöstermesi durumunda tatilciler de bulundukları bölgeden ayrılıp sahil kasabalarına göç ediyorlar.Hal böyle olunca yollarda trafikte kaçınılmaz oluyor.
Saros bölgesine akın eden tatilciler Gelibolu -Bolayır yolunda trafik oluşturdu.Hastalıktan endişelenip küçük sahil kasabalarına yerleşme kararı alan tatilciler Saros Bölgesinde çadırlar kurup, buralarda tatillerini geçiriyorlar.Haber: Seda LİMAN ZENGİNHaber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Meclis Üyeleri Sayın ve Öner İl Özel İdareden İki Ayrı Talepte Bulundular

buyukzafer 0

“GAZİANTEP VE ÇANAKKALE UÇAK SEFERLERİ BAŞLIYOR”

buyukzafer 0

Gelibolu Atıcılık ve Avcılar Kulübü’nden Ticaret ve Sanayi Odası’na Ziyaret

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.