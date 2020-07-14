ÇANAKKALE MUHAREBELERİ 1915 MOBİL MÜZESİ İLÇEMİZDE…

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümünde Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi”, 14 Temmuz 2020 tarihinde ilçemiz Camikebir Mahallesi,Tuğsavul Caddesi, Miralay Şefik Aker 3. Sokak girişinde bulunan parkta kurulacaktır.

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Tüm halkımız davetlidir.