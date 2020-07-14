ÖZACAR’IN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” MESAJI

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Darbelere hayır, yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlükler, yaşasın tam bağımsız Türkiye” dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Özacar, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Demokrasi, Cumhuriyet ve hukuk devletini koruma refleksiyle, millet olarak özgürlüklerden ve bağımsızlıktan ödün vermeyeceğimizin örneklerinden biri olan ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum.

Yaşadığımız Gelibolu toprakları, bize şehitliğin, vatan savunmasının, önsözü yazılan Cumhuriyetin değerlerinin ve milli birliğin kuvvetinin ne anlama geldiğini öğreten eşsiz bir öğretmendir. Gelibolu, demokratik bir hukuk devletinin kilometre taşlarındandır.

Demokrasi, milli egemenlik, hukuk devletine sahip çıkmanın yıldönümü olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından parlamenter sistem, sivil siyaset ve demokratik rejime yönelik darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. Ulu Önderimizin ifade ettiği gibi, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Hiçbir güç milli egemenliğin üzerinde değildir.

Diğer yandan yine ulu önderimizin “Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz.” sözü de bu darbe girişimi ile bir kez daha doğruluğunu ispatlamıştır. Devlet idaresinde hiçbir zümreye, cemaate, kuruma ayrıcalık sağlanamaz. Liyakat ilkesinden, demokratik, laik hukuk devletinden vazgeçilemez. Bizler, hukukun üstünlüğü düsturundan taviz vermeden, demokratik toplumun gereklerine uygun bir anlayışın hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz’un dördüncü yılında; ‘darbelere hayır, yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlükler, yaşasın tam bağımsız Türkiye’ diyerek, kurtuluştan itibaren canını ve kanını bu ülkenin bağımsızlığına adayan bütün şehitlerimizi saygı, sevgi, şükran, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize esenlik dileklerimizi ve saygılarımızı sunuyorum.

Ülke ve Millet olarak demokrasiden, özgürlüklerden, bağımsızlıktan ödün vermeyeceğimizin örneğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum. Darbelere Hayır; Yaşasın Demokrasi, Yaşasın Özgürlükler, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye