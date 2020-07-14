Ak Parti İlçe Başkanlığının 15 Temmuz Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında “15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz verdiği varoluş mücadelesi ile dünya demokrasi tarihinin en kutlu direnişlerinden birini göstermiştir. Türkiye’nin demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı yok etmeyi hedefleyen vatan hainlerine karşı, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli duruşu, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi de milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla hüsrana uğratılmış ve bu olayın müsebbipleri Türk adaletine teslim edilmiştir.

Tıpkı Çanakkale destanında olduğu gibi bu ülkeyi bize vatan yapan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’ dan rahmet, ailelerine sabır niyaz ederken, bu uğurda gazi olan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum.”mesajında bulundu.Haber: Seda Liman Zengin