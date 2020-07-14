“Her Türlü Darbeyi Lanetliyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.CHP’li Parlak yayınladığı mesajında; “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti.Demokrasi ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz.15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz.

Darbe girşimine karşı Milletimiz, Gaz, Meclis ve siyaset kurumu olarak bir direniş sergilemiş,girişim boşa çıkarılmıştır.Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’ni devre dışı bırakan OHAL rejimi yerleştirilmiştir.

Aradan 4 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım da atılmamıştır.Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir.Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine bağlı kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik sosyal hukuk devleti esaslarına sarışmaktan geçiyor.

Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır.Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle, anar,gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz.”ifadelerini kullandı. Haber: Ali GEZER