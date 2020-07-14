MHP İlçe Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Mesajı

Her kılığa giren şeytan o gece asker kılığındaydı.

Ancak kendi selasına koşarak gelen YÜCE TÜRK MİLLETİNİ hesap edememişlerdi.12 Eylül’de bizim çocuklar kazandı diyorlardı.Çok şükür 15 Temmuz’da onların çocukları kaybetti, bu kez Yüce Türk Milleti kazandı.

Türk ordusunu yenmenin tek yolu ordusunu içten vurmaktır.Fetö taktiği aynen buydu ve amaç Yüce Türk Milleti’nin omuzlarında yükselen İslam dinini yok etmek, haç’a en büyük hediyeyi sunmaktı.

Ancak, Milli refleksin yasası veya anayasası olmaz, Yüce Türk Milleti “Millet bekası söz konusu olduğunda kendi yaptığı yasaları, kendi koyduğu demokratik kuralları çiğneyenlere, kendi kurduğu devleti bölmek isteyenlere ,kimseden, hiçbir güçten izin ve icazet alınmadan haddini bildirir.” Bu bundan böylede böyle olacaktır.Bu saatten sonra buna benzer haince planlkara tenezül etmeye kalkışanlar neyle karşılaşacaklarını bilerek hareket etmelidir.

Yüce Türk Milleti ve toprakları üzerindeki hasıma ne emeller hala devam etmektedir.Ancak maalesef içimizdeki zillet ruhu sadece oy için Yüce Türk Milleti ile beraber hareket etmek yerine 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne bakıldığında görülecektir ki; demokrasimizin değil daima vesayet odaklarının yanında yer almayı tercih etmiştir.Sıcaklığını halen hissettiğimiz 251 vatandaşımızın şehit olmasıyla neticelenen 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında zillet ruhu milli iradeye ve milli mutabakat olgusuna sırtını dönmüştür.

Yüce Türk Milleti hiç merak etmesin.Kuşkusuz ki ülkücü irade ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, önderliğinde Türklüğün mukadderatını, Türk Milletinin ve Devletinin payidarlığını hedefleyen tüm fikir ve düşünce çizgisiyle stratejik öngörüsü ve planlama dehasıyla her kriz, kargaşa ve hayati konularda dik ve milli duruşuyla sergilemiş olduğu cesaret, azim ve almış olduğu mühim kararlarla bu kutlu devletin selameti için canını feda etmekten çekinmeyecektir.

15 Temmuzu anlamak, yaşatmak ve kutlamak, şanlı tarihimize karşı görevimiz olmakla birlikte, Türk Milletini ve Devletini esaret altına alarak yok etmek isteyen dahili ve harici odaklar için de kesin bir ihtardır.

Bu vesileyle büyük Türk Milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli birliğimizin inşa ve ilelebet korunması yönünde Kurtuluş Savaşı, terörle mücadele ve 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum.