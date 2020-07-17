İlçe Müfüsü Mustafa Turgut Görevine Başladı

İlçemizde görev yapan Müftü Dr.İbrahim Özler’in Bursa İl Müftü Yardımcılığına atanmasının ardından ilçemize yeni atanan İlçe Müftüsü Mustafa Turgut görevine başladı.

MustafaTurgut Kimdir?

1982 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu Köyü’nde doğdu. İlk tahsiline köyünde başladı. Hâfızlığını Şanlıurfa Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nda tamamladıktan sonra “muhalled ilimler” diye tabir edilen İslâmî ilimleri kadîm usûl üzere okuyarak icazet aldı. On yıl kadar İslamî ilimleri tedris etmekle meşgul oldu. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden; 2016 yılında da Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dinî Yüksek İhtisas Merkezi’nden dönem ikincisi olarak mezun oldu. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “İmam Hafs ile İbn Kesîr el-Mekkî’nin Kıraatlerinin Mukayesesi” adlı çalışmayla Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Bir yıl süreyle Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vaiz olarak görev yaptı. 2017 yılında müftülük sınavını birincilikle kazanarak Bozova’ya İlçe Müftüsü olarak atandı. Yaklaşık olarak üç sene Bozova’da müftülük yaptıktan sonra Çanakkake Gelibolu’ya atandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesin’de doktora eğitimine devam eden Müftü Turgut, evli ve iki çocuk babasıdır.