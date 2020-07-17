Gökçeada’da Tüm Yollar Yeniden Yapılıyor

1980’li yıllardan beri adada yapılan en büyük hizmet şu anda yapılıyor.Merkezle tüm köyler aynı anda 3 aracın yan yana rahatlıkla gidebileceği uçak pisti gibi yollara kavuşuyor.

Bir bölümü hızla tamamlanan yol çalışmalarının en zor bölümü olan Gökçeada Uğurlu güzergahındaki yolda büyük çalışmalar var.

Heyelana karşı 4 metre genişliğinde devasa koruma duvarları örülüyor, yollar önce stabilize ardından beton asfaltla kaplanıyor.

Çalışmaların 2021 sonuna kadar tamamlanacağını açıklayan Gökçeada Ak Parti İlçe Başkanı Kolçak şuana kadar liman ada arası yine ada Kaleköy arası ile Ada -Aydıncık bölgesindeki yollar bitirildi.Sadece Zeytinli Köyü’nden iyibaren Tepeköy ve Uğurlu’ya giden istikametler çalışmaları tamamlamaya çalışıyoruz.”dedi.

Bu bölgenin çok yoğun bir bölge olduğu zor geçitlerin bulunduğunu söyleyen başkan Kolçak Adadaki yol sorununu 1 yıl içinde tamamen kökten bitireceğiz.Daha sonra sırasıyla yapacağımız bir çok işimiz var onları da daha sonra açıklayacağım.”dedi.Haber: Recep Yüzüak