Gökçeada’nın Çehresi Değişiyor Devlet 35 Yıl sonra Tekrar Adada

Dünden devam…!(2)

Adada Karadenizliler, Doğulular,Çanakkaleliler yoğunluktaydı.

Çanakkaleliler aslında birleşebilseler her seçimde belediye başkanlığını alabilirlerdi.Onların fazla hırsları yok.Doğulular ile Karadenizliler siyasette daha aktifler.

1994 seçimleri öncesi, burada çıkacak bir gazete siyasete ne kadar ve nasıl bir katkı sağlayabilirdi?

1992 yılı ilkbaharında adaya tekrar geldim.Yıl boyunca, konuştum, adanın nabzını tutmam lazımdı.

1994 seçimlerinin Anap -CHP arasında geçeceğini biliyordum.CHP’de Tahir Şenel’in yeri sağlamdı.Anapta birçok isim dolaşıyordu.1992 sonlarına yaklaştığımızda Anap’ta isimler azalmıştı.Çanakkale ve ilçelerinde adaya göç edenlerin aralarından bir aday çıkaracakları bence belli olmuştu.

1993 başında gazeteyi çıkarmaya karar verdim.Olabildiğince tarafsız kalmalıydım.Ne var ki Şenel’e karşı olanlar çok hırslıydılar.

Tabiri yerindeyse arılar gibi çalışıyorlardı.

Doğulular, bir kısım Çanakkaleliler ve Anap İlçe Başkanı Mehmet Koçak ‘ın arkasındaki arkadaşlar o hükümet olanaklarını da 84-89 arasında iyi kullandıklarından güçlüydüler.

1992-1993 yılları benim içinde çok yoğun yıllardı.Lapseki’de”Yeni Lapseki” gazetesini de çıkarıyordum.Aynı yıllar içinde Çanakkale’ye her hafta 3 gazete basıyordum.(Çanakkale Yorum,Çanakkale Hakimiyet ve Çanakkale Kalemaç Gazeteleri) şimdi Gökçeada’da çıkaracağım gazete ile 6.bir gazete yükünün altına giriyordum.Zaman zaman bu yoğunlukla “acaba” diyordum.Tek gücüm sağlığım, birikimlerim ve cesaretimdi.Besmeleyi çektik ve 1993 başında Gökçeada Barış’ın doğumunu yaparak, Gökçeada’ya masaüstü dizgi ofset baskıyı getirdik.

Gökçeada’da bu yıllarda da maalesef yine en büyük sorun ulaşımdı.Bu yüzden çektiğimiz sıkıntılar bu işin 4 yıl sürmesine neden oldu ancak 4yıl sürdürebildik.

Adada çok güzel dostluklar kazandım.Seçimlere 1 ay kala tamin ettiğim gibi seçimi Anap Adayı Halil Rüştü Akgün kazandı.

Sayın Şenel, maalesef önemli şekilde kendi partisi içinde ihanete uğramıştı.Dostlarından ve partililerden yeterli desteği bulamamıştı.

Ben adaya 2010 yılı sonuna kadar en sık gelen müşterilerden biriydim.Gelibolu’daki yoğun işlerimden yorulunca, canım sıkılınca adaya kaçıyordum.Buradaki 2-3 gün beni tedavi ediyordu.Gerçekten dinleniyordum.2010 yılı Ağustos’undan bu yana ise 10 yıl boyunca bir daha adaya gidemedim.

Başka yerler keşfettim Kırklareli Ormanları,İğne Ada sessizliği,Kazdağları, Yenice Ormanları, Karadeniz,Ege, Akdeniz, Orta Anadolu derken arada bir de bu gezilere yurtdışılar eklenince birde baktımki 10 yıl geçmiş Haziran ayının 3.haftası 2020’de 10 yılın ardında tekrar Ada’ya geldim.3 günlük bir tatil yaptım.

Özlemişim adayı sakinliğini,Tepeköy Ayazma’dan günbatımını izlemeyi.

Geçtiğimiz haftada 2 gün için geldim.Düşündüm ve bir karar verdim.En az 5 yıl adada bir gazete çıkarıp, sürdürebilirmiydim.

Yine Belediye Başkanı’nı ziyaret ederek başlamak istedim.Maalesef 2 gün uğradım randevu alamadım yoğunmuş…!

Üçüncü gün denk geldi Belediyenin önünde rast geldim.Etrafta 3-4 kişi elleri önünde bekleşiyordu.O da elindeki telefonla hızlı hızlı yüksek sesle biriyle konuşuyordu.5-10 dakika bende bekledim, sonra baktım ki etraftakiler onun umrunda değil.Sol eli telefonuyla kulağında iken sağ eliyle bir yerlerini kaşıyordu.Çevredekilere poz kesen, umursamaz bir hali vardı.Oysa ben onun öğretmen kökenli olduğunu duymuştum.Belki de bu güne kadar hiç bu kadar hiç bu türde telefonla konuşan bir öğretmen görmediğimden olsa gerek, hareketleri çevredeki kişileri umursamazlığını yadırgadım.

Bir ara dayanamayıp 1-2 saniye konuşmasını kestiği anda Başkan Özacar’ın Gökçeada’ya gittiğini öğrenince başkanını görürsen selam söyle abi demişti bende bu 1-2 saniyelik bulduğu boşlukta “Sayın Başkan üzerimde bir selam var onu söyleyeceğim”dedim ve beklemeden Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Bey size selam gönderdi deyiverdim verdiği cevap beni söyleyeceğime pişman etti.

Haa…! Napıyor ya o adam…? demez mi?İşinde çalışıyor dedim.

Bizde çalışıyoruz sade o mu çalışıyor!

Tavırları, pozları,mimikleri 2.Dünya harbinden sonra ABD’nin Nato ülkelerine verdiği cemselerin şanzımanları gibiydi.Vites geçirirken çok cagırtı çıkarıyordu.Haddim değil ama Gökçeada’da bir yerde yanlış yapılmış galiba ne dersiniz?