Siyasilerden Başsağlığı Mesajı

Belediye Başkanı Özacar,Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Başkanı Serhad Sürücü,CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Van’ın Gevaş İlçesi Artos Dağı’nda şehit düşen 7 polisimiz için başsağlığı mesajı ilettiler.Belediye Başkanı Özacar mesajında “Yeni bir güne ne yazık ki Van ve Siirt’ten gelen şehit haberleriyle başladık. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağolsun.” dedi.

Sürücü mesajında “ Van’ın Gevaş İlçesi’nde Artos Dağı’na çarpan insanlı keşif uçağında bulunan ve şehit düşen 7 polisimiz ile Siirt’in Pervari ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen 2 Özel Harekat Polisimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun…”dedi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında “Van’da düşen keşif uçağımızda şehit olan 7 emniyet mensubu ve Siirt Pervari’de süren operasyonlarda şehit olan 2 kahraman özel harekat polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun”dedi.

Haber: Ali GEZER