İskenderoğlu, Bayındırlık,İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda Devam Edecek

Konya Milletvekili Tahir Akyürek’in başkanlık ettiği, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun sözcülüğünü yürüttüğü komisyon, birinci devresinde önemli çalışmalar yapmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri komisyonda görüşülerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşmıştı.

Yeni dönemde de komisyonun yoğun gündemle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Jülide İskenderoğlu, “Komisyon olarak, Komisyon Başkanı ve üyelerimiz ile birlikte İnşallah yeni dönem de de hizmet alanımız olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte ülkemiz ve milletimiz için önemli çalışmalara imza atacağız.” dedi. Özellikle Çanakkale’yi yakından ilgilendiren, Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik alanında İskenderoğlu’nun söz sahibi olması, 1915 Çanakkale Köprüsü, tüneller, yollar, millet bahçeleri gibi devam eden devasa yatırımların yanında kente yeni yatırımlar ve yeni kazanımlar kazandırması açısından da önem arz ediyor. Haber Merkezi