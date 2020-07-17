15 Temmıuz Demokrasi Şehitlerimiz Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde program gece saat 20:00’de İskele Meydanında Demokrasi Nöbeti ile devam etti.(Gündüz saat 01:00’de Gelibolu Şehitliğindeki program dünkü sayımızda verilmişti)Program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi Balıkhane Merydanında hazırlanmıştı.Programda Kaymakam Hakan Kılınçkaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.Kılınçkaya konuşmasında; “Bundan 4 yıl önce bugün bizden biri gibi görünerek dış mihrakların etkisiyle, sinsi plan ve desiselerle ülkemizi içerden çökerterek başka ülkelerin müstemlekesi yapmaya çalışan hain, münafık bir şebekeyle karşılaştık. Bu necip millet uçağa, topa,tüfeğe, tanka göğüs gererek sadece elinde bayrak, kalbinde imanla bu ne olduğu belli olmayan çapulcularla mücadele etti ve bu kutsal toprağımızı kimselere vermedi, bu kararlı duruşta çok şehit verdik ve yaralanan gazilerimiz oldu.Onlara Cenab- ı Allah’tan rahmet diliyorum.Yaralılara Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Bu darbe girişimi Milletimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza yapılmıştır.

Bu ordu bizim, Mehmetçikler bizim evlatlarımız.Polis, bizim polisimiz.

Milletimiz bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen saldırganlara karşı Çanakkale’de, Dumlupınar ‘da ne cevap vermişse, 15 Temmuz ‘da da aynı cevabı vermiştir.Biz çağ acıp çağ kapatan Fatihîn torunlarıyız.Biz ölmek var dönmek yok , ben size ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarıyız.

Dünya gördü ki başka milletler gibi korkup kaçmak, boyun eğmek bizin ruhumuzda yok.

Atalarımızdan miras aldığımız bu toprakları evlatlarımıza miras bırakmak için canımız pahasına korumaya kararlıyız.

15 Temmuz’da şehit düşen yiğitlerimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize sağlık ve aifyet diliyorum.”diyerek sözlerini sonlandırdı.Kaymakam Kılınçkaya’nın konuşmasının ardından şiirler, ilahiler ve dualar okundu.Sinevizyon gösterileri yapıldı.

Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ilçemizdeki tüm camilerde selaların okundu ve İlçe Müftülüğünce Kur’an Tilaveti ve dualar okutuldu.

Programa katılan Kaymakam Halan Kılınçkaya, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan,Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Burak Demirca, Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban,Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeleri,İlçe Müftüsü Mustafa Turgut,Gelibolu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Çetin ve Sekreteri Hüseyin Çakmak ,Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant,Recep Omaç ve çok sayıda vatandaş karılarak gece 12:30’an sonra demokrasi nöbetinde bulundular.Haber: Seda LİMAN ZENGİN