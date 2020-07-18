Güneyli Sahilinin En Büyük Sorunu Çözüldü

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı- İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü önderliğinde Güneyli sahilinin tuvalet sorunu çözüme kavuşturuldu.

Sürücü; “Güneyli sahilimizi daha güzel ve estetik hale getirecek düzenlemeler kapsamında projelendirilen 8 adet bay ve bayan tuvaletlerimizi ve sızdırmaz foseptik tanklarımızı Kaymakamımız Sayın Hakan Kılınçkaya ile teslim aldık. Montajları en kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır

En temel ihtiyaçların karşılanma konusunda vatandaşlarımızın çok büyük sıkıntı yaşadığını sahilimizde Turizm sezonunda serinlemek için denizlerimize gelen vatandaşlarımızın ihtiyaclarını gidermeye devam edeceğiz. Haber: Ali GEZER