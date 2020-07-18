Sardalya Mevsimi Geldi Çattı

Saros Körfezi’nde avlanan sardalya, tezgahları süslemeye başladı. Mevsim itibariyle şu an yağlı olduğu için denizlerin en lezzetli balığı olarak nitelendirilen sardalyanın kilosunun 25 TL’den satıldığı görüldü.Mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuştuğu için temmuz, ağustos ve eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya, yoğun talep görüyor. Yöremizde hiç temizlenmeden ve pulları gitmesin diye tatlı su değdirilmeden balık tezgahından alındığı gibi mangalda ızgara yapılan sardalya, yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezi oldu. Sardalya ızgara olarak en çok tüketildiği Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle kilosu 15 TL’den satılıyor. Ancak son birkaç gündür esen rüzgar nedeniyle avlanmaya çıkan teknelerin sayısında azalma olduğu için 5 TL’lik zam ile kilosu 25 TL’ye yükseldi. Sardalyayı sadece vatandaşlar değil, satışını yapan balıkhane esnafı da her gün ızgara yaparak tüketiyor.

Diğer balık çeşitleri balıkçı tezgahlarında; Karagöz 20 TL,Çupra :40 TL, Levrek 40 TL,Mezgit 40 TL den satılıyor.

Haber: Ali GEZER