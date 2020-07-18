CHP İLÇE ÖRGÜTÜ ”ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz akşam , Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya ve Kadın Kolları ile esnaf ziyaretlerine başladı.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Sohbet etmek, dertleşmek, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yaptığımız ziyaretlerimizin verimli olacağına inanıyoruz ve devam edeceğiz.

Bizleri güler yüzle karşılayan, mutlu olduklarını dile getirerek bizleride mutlu eden, misafirperver esnafımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar ve hayırlı işler diliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN