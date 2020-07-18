Yüksekokulda Akademik Kurul Toplantısı

Her yıl yapılmakta olan akademik toplantı bu yılda dün ilçemiz Piri Reis Meslek Yüksekokulunda yapıldı.Saat 09:45’te başlayan toplantıya 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sedat Murat ile rektör yardımcısı Prof.Dr.Suat Uğur ve okul müdürü Dr.İsmail Elagöz başkanmlığında tüm okulun personeli katıldılar.

İki saat süren toplantı sonunda geçen eğitim – öğretim yılı ile önümüzdeki başlayacak olan akademik yılın programı ve okulların gereksinimleri görüşüldü.

Toplantı sonunda akademik personele başarılar dileyen Rektör Sedat Murat beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Suat Uğur ile birlikte Lapseki’de başlayacak olan toplantıya gitmek üzere ayrıldılar.Haber: Seda LİMAN ZENGİN