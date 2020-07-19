Keşan Pazarcı Esnafı İlçemiz Halk Pazarında Tezgahlarını Açacaklar

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde, ilçelerin Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda pazarcı esnaflarının, yaşadıkları ilçeler dışındaki ilçelerde tezgah açması yasaklanmıştı. Yeni normalleşme kapsamında çevre ilçelerde tezgah açamayan Keşanlı pazarcı esnafı geçtiğimiz haftalarda Malkara’da tezgahını açmaya başladı.

Keşanlı esnafların, Malkara’dan sonra ilçemizde de tezgah açacaklarının duyurusunu yapan Başkan Hasan Kocaman, şunları söyledi: “Değerli üyelerimiz Gelibolu Kaymakamımız Sayın Hakan Kılınçkaya ile yaptığımız görüşmeler sonucunda hıfzısıhha kurulu kararını bu hafta kaldıracaklarını ve 21 Temmuz 2020 Salı günü Gelibolu’da yeri olan esnafın gidip tezgah açabileceği müjdesini aldık. Ancak sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak şartı ile Sayın Kaymakamımız Hakan Kılınçkaya’ya duyarlı davranışından dolayı kendisine esnafım adına teşekkür ederiz, esnafımıza da hayırlı işler dileriz.”dedi.

Haber: Caner AKŞİT