Turan“Lapseki-Suluca-Kemiklialan Sahil Yolu Projesinin Çalışmaları Başladı”

Lapseki ilçesi Suluca Köyü ile Kemiklialan arası sahil yolu projesinin ihalesi yapıldı. Kısa zaman içerisinde alt yapı çalışmalarının başladığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “8 KM’den fazla uzunluğa sahip projenin tamamlanmasıyla şehrimiz özel bir turizm rotasına kavuşacak” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale’miz konumu itibariyle birçok tarih, turizm, doğa rotasına ev sahipliği yapıyor. Şehrimiz her yıl önemli ölçüde misafiri ağırlıyor. Projelerin hayata geçirilmesiyle Çanakkale’miz önemli cazibe merkezleri arasında yer almaya başladı. Lapseki-Suluca-Kemiklialan arasında yapımına başlanan 8 Km’lik sahil yolu projesi tamamlandığında şehrimiz önemli bir turizm rotası kazanacak. Alt yapı çalışmalarına başlanılan projenin en kısa zamanda asfaltlama işlemleri de başlayacak. Çanakkale’mizin her bir köşesinde o bölgeye has projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber ilçelerimize, şehrimize yapılacak, yeni imkanlar kazandıracak tüm girişimleri desteklemeye hazırız. Sahil yolu projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde ifade etti.

Haber Merkezi