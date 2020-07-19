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LGS Türkiye Birincisi Çanakkale’den

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ebru Naz Çanakkale’nin gururu oldu.Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu Ebru Naz’ı şu cümlelerle tebrik etti. “LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ebru Naz kızımızla ve başarılı olan bütün Çanakkale’li evlatlarımızla gurur duyuyor, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun.”dedi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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