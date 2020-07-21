Kılınçkaya’dan Pandemi Dönemi Açıklaması Geldi

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı açıklamada ”Ülkemiz genelinde koronavirüs salgını sebebiyle pandeminin ilan edildiği 16 Mart 2020 tarihi itibariyle İlçemiz Vakfı çalışmalarını ve hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Vakfın yoğun ve titiz çalışmaları ile tüm yardımların hak sahiplerine ulaştırıldığı bilgisini veren İlçe Kaymakamımız Sayın Hakan KILINÇKAYA aynı şekilde FAZ yardımlarından sonra diğer nakdi ödemelerinde yapılmaya devam ettiğini açıklamıştır.

Pandemi sürecinde Vakfın görev alanında bulunan iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığın olmadığını belirten Kaymakam,

FAZ 1 Kapsamında; 1061 aileye 1.061.000,00 TL.

FAZ 2 Kapsamında 865 aileye 865.000,00 TL.,

FAZ 3 Kapsamında 626 aileye 626.000,00 TL.

Pandemi Diğer Kuruluş Başvuruları Kapsamında 86 aileye 86.000,00 TL. Nakdi ödeme yapılmıştır.

AYRICA, Cumhurbaşkanlığı Makamı onayı ile acil durum hali yardımlarının 06.08.2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir. Bu çerçevede salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi mağdur durumdaki vatandaşlarımıza Devlet elinin Vakfımız aracılığı ile hizmetinin bu bağlamda sunulmasına devam edileceği bildirilmiştir.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Hakan KILINÇKAYA başkanlığında sosyal yardım toplantıları yapılarak , pandemi kapsamında hak sahipleri belirlenmiştir.

16 Mart 2020 tarihi itibariyle 3111 kişiye Vakıfta gerekli tedbirler alınarak bizzat hizmet sunulduğunu, ayrıca telefon yolu ile de hizmet verildiğini belirten Kaymakam Hakan KILINÇKAYA , BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM 1 VE 2 kapsamında da nakdi ödemelerin hazırlığına dair çalışmaların devam ettiğini belirtmiştir.

Yüz yüze görüşmeler yapılarak 3111 kişiye hizmet verildiği üzere, başvuran kişilere maske dağıtımı desteklerinde de bulunulduğu belirtilmiştir.

Koronavirüs salgınından dolayı etkilenen ailelerin dönemsel ihtiyaçları karşılanmış ve karşılanmaya devam edilmektedir dedi.

Haber: Caner AKŞİT