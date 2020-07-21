Yakınları Salih Kemik’e Ulaşamıyor..!

Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan ve en son ilçemizde görülen Salih Kemik’e yakınları ulaşamıyor.

Sosyal Medya Hesaplarından yapılan paylaşımlar, polis ve jandarma, vatandaşlar herkes Salih Kemik için arama çalışmalarında, yakınları Salih Kemik ‘in bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunmasını istiyor.

Görenlerin, 155 Polis ihbar hattını ya da Demirtepe Köyü Muhtarı Mehmet Ergül’ü 05426270756 arayarak bilgi verilmesini rica ediyoruz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN