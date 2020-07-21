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Siyasetçilerden Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46.Yıldönümü Mesajları

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Mustafa Özacar 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtının 46. yıl dönümünde ; “Kıbrıs’ta barışı sağlamak adına yola çıkan; tüm kahraman şehitlerimizi, hayatta olan ve olmayan tüm gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.”dedi.Belediye Başkanı Mustafa Özacar 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtının 46. yıl dönümünde ; “Kıbrıs’ta barışı sağlamak adına yola çıkan; tüm kahraman şehitlerimizi, hayatta olan ve olmayan tüm gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.”dedi.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ; “Kıbrıs Türk halkını, zulüm ve vahşetten kurtaran 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtının 46. yıl dönümünü kutlarız. Haber: Hilal GEZER

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