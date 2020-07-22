Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan İş Yeri Açılış ve Kapanış Saatleri ile ilgili Bildiri

Gelibolu Esnaf ve Sanatkalar Odası Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda yeni dönemde iş yeri açma kapatma saatleri ilgili değişiklikler yapıldı.Buna göre alınan kararlar; “İş yeri açma ve çalışma ruhsatlar Yönetmeliğinin 33.maddesi dolayısıyla; ilçemizde ve mücavir alan sınırları mız içerisinde faaliyet gösteren lokanta, aile çay bahçeleri kafe(Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri)ve büfelerin yaz sezonunda 2020 yılı için 09 Temmuz 2020 tarihinden 15 Ekim 2020 tarihine kadar saat 02:00’de kapanmasına, diğer tarihler arasında ise 16 Ekim 2020 tarihine kadar saat :04:00 te kapanmasına 04:30’da açılmasına, birahaneler ve kahvehaneler saat :02:00’de kaoanmasına, diğer tarihler arasında ise (16 Ekim 2020 – 14 Nisan 2021) tüm işyerlerinin saat 02:00’de kapanmasına, Canlı müzik yayını yapan ruhsatlı işyerlerinin ve çay bahçelerinin müzik yayınlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu rapora göre yapmasına Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlsr Odası encümenince karar verilmiş olup,gereği için karar süretinin Zabıta Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne tebliğine karar verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN