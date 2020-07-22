Belediye Meclisi Oy Birliği ile Karar Verdi

Artık bunları yapanlar cezalandırılacaklar.Dün toplanan belediye meclisi oy birliği ile karar alarak Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün 26 Haziran 2020 tarih ve 874 sayılı Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliğine ekleme yaptı.

İlçe içinde denetimleri eksiksiz yerine getirebilmek ve gerekli idari yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla Belediye Meclisi 03.06.2019 tarih ve 99 sayılı kararıyla yürülüğe giren Gelibolu Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Belediye emir ve yasaklar belirtilerek

15. maddesine aşağıdaki eki yaptı.

“Evlerden ve işyerlerinden çıkan çöp ve evsel atıklar , poşetlenmiş olsa dahil, belediye tarafından bırakılan çöp konteynerları nın ya da geri dönüşüm kutularının içine bırakılacak.Bu alanların dışına , yanına bırakılan atık ya da çöpler için ilgililere yasa çercevesinde idari yaptırım uygulanacak.

Kullanılmaz hale gelen ev eşyaları, çöp konteynerlarına soba külü, çöp konteynerlarına bırakılamaz.Belediye tarafından bırakılan kül tablalarına ya da torbalı halde ya da bu kapların yanına bırakılabilir. Kalorifer culufları torbalandıktan sonra atık depolama alanlarına bırakılacak.

Kamuya ait alanlarda (pazaryeri, kaldırımpark, refuj,banket vb) alanlarda bulunan ağaçlara reklam tabelası, reklam afişi ,pankart ,pano asılamaz, ağaçlara yada kamuya ait reklam panolarına elektrik direklerine ip vb.bağlanamaz.”

Alt maddelerin eklenmesi oy birliği ile kabul edildi.Bundan sonra bu kararlara uymayanlara Belediye Zabıtası tarafından cezalandırılacaklardır.Kamuoyuna duyurulur.Haber: Caner AKŞİT