GÜNCEL HABERLER 

Sütlüce Mevkiisinde Trafik Kazası

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dün saat 16:00’da Gelibolu Pazarlı Köyü istikametinde seyir halinde olan araç Sütlüce Köyü bayırında ana yola çıkan bir bisikletli ile çarpıştı.
Bisikletin üzerindeki 30 yaşlarındaki kişinin kaza sırasında bilincinin kaybolması sonucu henüz kimliğine ulaşılamadı.Kazayla ilgili geniş haberi yarınki sayımızda vereceğiz.Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

KROS YARIŞMALARI SONUÇLANDI

buyukzafer 0

Çocuklar at binme heyecanı yaşadı

buyukzafer 0

Özacar Srebrenitsa Katliamında Vefat Edenleri Andı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.