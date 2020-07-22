Sütlüce Mevkiisinde Trafik Kazası

Dün saat 16:00’da Gelibolu Pazarlı Köyü istikametinde seyir halinde olan araç Sütlüce Köyü bayırında ana yola çıkan bir bisikletli ile çarpıştı.

Bisikletin üzerindeki 30 yaşlarındaki kişinin kaza sırasında bilincinin kaybolması sonucu henüz kimliğine ulaşılamadı.Kazayla ilgili geniş haberi yarınki sayımızda vereceğiz.Haber: Caner AKŞİT