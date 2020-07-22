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Sürücü Güneyli Köyü’ndeki Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Güneyli Köyü’ndeki köy içindeki ve sahil yolu bakım çalışmalarını yerinde inceledi.Sürücü “İl özel idaremiz ve Gelibolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme birliğimiz tarafından Güneyli Köyümüzün Köy içi ve Sahil yolu bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.”sözlerini ifade etti.
Haber:Ali GEZER

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