Koronavirüs sonrası yazlık kiraları iki katına çıktı

Bölgemizde koronavirüs salgını kiralık yazlıklara ilgiyi artırdı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil yapmak için ilçemiz ve köylerine gelen ziyaretçiler, kalabalık otellerden uzak durup, yerine halk plajı olan yazlık evlere yöneldi. Özellikle ilçeye yaz aylarında gelen yerli turistler daha izole bir tatil geçirmek için havuzu olan, bahçeli evlerde kalmayı tercih etti. Bu durum ise müstakil dairelerin olduğu ilçemizde evlerin günlük kira fiyatlarının iki katına kadar çıkmasına neden oldu. Köylerdeki yazlıklarda da durum değişmedi. İlçemizde aylık yazlık kiralama yapan emlakçılar talep geçen seneye göre ikiye katlandı. Dubleks havuzlu bir villanın aylık kirası geçen sene 5000 lira arasında iken bu yıl istenilen lüks özeliklere göre 20000 bin lira arasında değişiyor.

‘FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI’

İlçemizde müstakil ev kiralarının geçen yıla göre yüzde 100 oranında arttığını belirten emlak danışmanları, “Tatile çıkanlar artık otel gibi kalabalık ortamlarda kalmak istemedikleri için yazlık kiralıyorlar. Şu an ilçemizde ağustos ayının sonuna kadar havuzu olan boş yazlık veya müstakil ev bulmak çok zor. Yoğun ilgi nedeniyle fiyatlar da iki katına çıkmış durumda. Geçtiğimiz sene aylık 5000 TL ‘ye kiraya verdiğimiz yazlıkların bugünlerdeki kirası 20.000 TL ye kadar çıkmış durumda” dedi.

‘DEZENFEKTE EDİLİP, 3 GÜN BOŞ TUTULARAK KİRALANIYOR’

Emlak Danışmanları , İlçemizde geçen yıl aylık 8000 ila 20000 lira olan yazlık ev ve villaların fiyatının bu yıl ciddi bir artış gösterdiğini belirtip, “Yazlılarda ya da müstakil evlerde ailesiyle tatil yapmak isteyenler bizlerden korunaklı olsun, evler arasında mesafe olsun, denize yakın olsun gibi isteklerde bulunuyor. İnsanlar virüs nedeniyle büyükşehirlerden kaçıyor. İlçe merkezi ve kırsal turistik mahallelerde kiralık villalara talep çok arttı. Oda sayısı çokluğu, internet, sauna, oyun salonu, bahçeli, havuzlu ve komşular ile bağlantıları olmaması ve eşyalı olması gibi özellikler kiralık yazlıkların kirasını aylık 20 bin liraya kadar çıkartıyor. Tatil amaçlı gelindiği için bir evde olması gereken tüm eşyalar isteniyor. Ekstra bir mutfak aleti veya elektronik eşya istendiğinde talep karşılanıyor. Genelde bu tür lüks özel villalarda tatil yapanlar yüksek gelirli kişiler oluyor. ‘Para önemli değil isteklerimiz karşılansın’ deniliyor. Müşteri gelmeden iki gün önce villalar bir şirket aracılığıyla koronavirüs tedbirlerine göre dezenfekte ediliyor. Müşteri tatili bittiğinde, anahtarın teslim alındığı andan itibaren temizlenip, üç gün o halde kaldıktan sonra kiraya veriliyor. İlçemizde ve köylerindehemen hemen tüm yazlıklar ve müstakil evler kiralandı” dediler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN