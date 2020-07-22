Siyasetçilerden Kadına Şiddet Mesajı

Beş gündür aranan Pınar Gültekin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Pınar Gültekin’in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklandı. Vahşice katledilen Pınar Gültekin üniversite son sınıf öğrencisiydi.

İlçemizde de siyasetçiler Gültekin’in sevenleri ve ailesi için başsağlığı mesajı yayınlayıp, Kadına Şiddet e karşı tepkilerini dile getirdiler.

Belediye Başkanı Özacar; “Çok ama çok üzgünüm.Yüreğimiz yanıyor. 5 gündür haber alınamayan güzeller güzeli kızımız PınarGültekin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Pınar’ımıza Allah’tan rahmet, ailesine,sevdiklerine sabır diliyor, suçlu veya suçluların bir an önce yakalanmasını ümit ediyorum.”sözlerini ifade etti.

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ise; “Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kardeşimizin acısı yüreğimizi yaktı

Bu vahşi cinayeti işleyen caninin adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz”mesajını verdi.