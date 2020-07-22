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Turan“Çanakkale’miz Genelinde 2019 Yılı İçerisinde 25 Milyon TL’ye Yakın Ulaşım Yatırımı Yapıldı”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2019 yılı ulaşım yatırımları rakamlarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Tura, “Çanakkale’mizde 2019 yılı içerisinde ulaşım alanında önemli bir yol kat ettik” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Şehrimize ilgi olan her geçen gün artıyor. Bunda hayata geçirilen projelerin katkısı büyük. Artan talep ve nüfus doğrultusunda bizlerde yatırımlarımıza yön veriyoruz. Çanakkale’miz artık bir şehirden çok sunduğu imkanlarla marka kent ünvanına sahip. 2019 yılı içerisinde ilçe genelinde 176 KM asfalt, 100 bin m2 den fazla parke taşı döşemesi yapıldı. Her iki çalışmanın toplam maliyeti 25 Milyon TL. İmkanlar dahilinde şehrimizin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Hedefimiz tüm ilçelerimizin, köylerimizin yol sorununu en aza indirmek. Bu yıl alt ve üst yapı çalışmaları da büyük ölçüde devam edecek. Milletvekilimiz Jülide Hanım ile beraber muhtarlarımızla, İl Genel Meclisi Üyelerimizle, Belediye Başkanlarımızla irtibatlı bir şekilde projelere destek vereceğiz” şeklinde ifade etti.

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