Gelibolu Belediyesi Şoförler Odasına kayıtlı araçların her hafta perşembe günü dezenfekte işlemlerini gerçekleştirmeye deveam ediyor.Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever; “Ticari araçlarımızın dezenfekte işlemleri düzenli olarak her hafta perşembe günleri yapılmaktadır. Halkımızın sağlığı her zaman önceliklidir. Belediye Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN