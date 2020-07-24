Turan “Dijital Çağın Hakim Olduğu Bir Dönemi Yaşıyoruz”

Ak Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan Gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.Turan mesajında; “Gazetecilik ve Basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip.

En temel insan haklarından haber alma hakkının etkili aracı olan basın, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna katkı sağlamaktadır.

Artık alışagelmiş basınının çok ötesinde dijital çağın hakim olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hızla gelişen günümüz dünyasında etkinliği her geçen gün artan Gazetecilik ve Basın camiasının bu özel günü kutlu olsun.”diyerek Basın Camiasının 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı. Haber:Seda LİMAN ZENGİN