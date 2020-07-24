Ak Parti İlçe Yönetiminden Basın Bayramı Kutlaması

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İbrahim Erdoğan ve Aytaç Boyacı ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladılar.

İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ziyaret sırasında gazetemizin ve gazetemiz sahibi Recep Yüzüak’ın basın mesleğindeki geçmiş yıllara ait anıları paylaşıldı.Çalışan arkadaşlarımızın gününü de kutlayan, Ak Parti İlçe Yönetimi çalışmalarımız hakkında bilgiler alarak, daha iyi günlerde basınımızın daha iyi hizmetler vereceklerine inandıklarını söylediler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN