Gelibolu Bu Yaz Temizlenmiyor

Hergün gazetemizi arayan vatandaşlar durmadan Gelibolu’nun bu yaz temizlikte sınıfta kaldığını söylüyorlar.

Bize sokaklarındaki çöp yığınlarını çekerek whatsap hesaplarından atan vatandaşların sayısı günlük ortalama 10 ‘u geçiyor.

Vatandaşlar çöp arabalarının arttığını kontenyerların çoğaldığını, ama hesapların yanlış yapıldığını söylüyorlar.

50 metrelik küçücük sokaklarda bile en az 10 apartman bulunduğunu toplamda bu küçücük sokaklarda bile 80-90 ailenin oturduğunu anlatan vatandaşlar Belediye bunun hesabını yapamıyor.

Kontenyerları ve geri dönüşüm toplama kutularının yetersiz kaldığını söylüyorlar.

Belediyenin hesaplarını iyi yapmasını ve mutlaka çöp toplama işinin yazın olsun devam etmesini istiyorlar.

Süpürgeli çalışan temizlik işçiletinin de işlerini doğru düzgün yapmadığını dile getiren vatandaşlar özellikle sahillerde çekirdek yenmesinin de yasaklanmasını istiyorlar.

Çekirdek ve fıstık kabuklarının da sabah erken saatlerde sahillerin manzarasını görenler, gerekli cezalar uygulanmazsa sahillere yapılan masraflara da yazık diyorlar. Haber:Caner AKŞİT