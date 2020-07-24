CHP iLÇE BAŞKANI KURULTAY İÇİN ANKARA’DA

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Çanakkale Kurultay Delegeleri 37.Olağan kurultayı için Ankara’da.

İki gün sürecek, seyircisiz olacak

Karar üzerine CHP Genel Merkezi tarafından hazırlıklara başlanırken, karar Bilim Kurulu’na da bildirildi.

Aksi bir durum olmaması halinde 25-26 Temmuz’da seyircisiz toplanacak 37. Olağan Kurultay sırasında tüm hijyen kuralları uygulanacak. Delegeler ile kurultayda görevli olanların yemek ve su ihtiyaçları da parti tarafından karşılanacak.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. İlk gün seçimlerinin akşam erken saatlerde bitmesi beklenirken, ikinci gün yapılacak PM seçimlerinin ise çarşaf liste olması halinde uzayabileceği ifade edildi.Haber: Caner AKŞİT



Haber:Caner AKŞİT