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Binadan Çıkan Yangın Korkuttu…!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesindeki 4 katlı apartmanda yangın çıktı.Yangının binanın alt katındaki, ekmek fırını önünde bulunan odunlardan çıktığı tahmin ediliyor. Binada yaşayan vatandaşlar ilk etapta, balkonlarından alevlere kovalarla su döküp, hortumla su sıkarak müdahale ettiler.Dün öğle saatlerinde, bir anda alev alıp yanmaya başlayan yangının sebebi henüz tam olarak bilinmemekte. Vatandaşlar panik halinde kendi imkanlarıyla yangına müdahale ettikten sonra itfaiyeye haber verildi.İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ettiler.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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