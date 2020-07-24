Ak Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı , Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması vesilesiyle Cuma Namazı sonrasında Büyük Cami önünde lokma dağıtımı gerçekleştirdi.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü “Hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.” sözlerini ifade etti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Ak Parti İlçe Başkanlığından Ayasofya Camisi’nin Açılışı Hayrına Lokma İkramı Yapıldı
Ak Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı , Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması vesilesiyle Cuma Namazı sonrasında Büyük Cami önünde lokma dağıtımı gerçekleştirdi.