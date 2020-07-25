Tayfur Köyü’nde Ceylanlar Besleniyor

Gelibolu İlçe Tarım Müdürlüğü ilçemize bağlı Tayfur Köyü’nde görevlendirilen teknikerler tarafından Ceylanlar besleniyor.

CEYLANLARIN BAKIM VE BESLENMESİ

Efsanelere konu olmuş ceylanlar çok hızlı kaçabilen hareketli, hassas ve çok iyi koku alabilen bir yapıya sahiptir. Herhangi bir tehlike anında bir kaç saniyede 100km/h hıza ulaşabilmekte ve koşabilmektedir. Çevrede ani olarak bir kuşun bile uçması bu hayvanları ürkütüp kaçmasına neden olmaktadır. Koşmaya başladığı zaman önüne gelen hiç bir şeyi görmez ve süratle koşmaya devam ederler. Ceylanların yaşama süresi 8-12 yıl kadardır

BESLENMESİ

İşletmemizde ceylanlar çitle çevrili alanda serbest olarak dolaşmaktadırlar. Burada meranın durumuna göre meradan yararlanmaktadırlar. Ayrıca kaba yem olarak önlerinde sürekli kuru yonca otu bulunmaktadır. Kesif yem olarak hayvan başına ortalama günlük 0,3 Kg kadar besi yemi verilmektedir. Hayvanların özellikle yazın çok fazla miktarda suya ihtiyaçları olduğundan önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır.

Haber : Seda LİMAN ZENGİN