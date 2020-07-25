Aşılama Çalışmaları Sürüyor

İlçemize bağlı Tayfur Köyü’nde aşılama çalışmaları devam ediyor.

İlçemize bağlı Tayfur Köyü’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşı ve kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan İlçe Tarım Müdürü Özgür Zeybek;

“İlçemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımıza yönelik aşı çalışmaları pandemi süreci de dahil olmak üzere ara vermeksizin devam etti. Yaşadığımız pandemi süreci de gösterdi ki hayvan sağlığı ve insan sağlığı ayırt etmeksizin ehemmiyetle üzerinde durmamız gereken bir konudur. Hayvan sağlığı eşittir insan sağlığı düşüncesi ile hareket eden bakanlığımız aşı çalışmalarını aralıksız sürdürerek olası zoonoz hastalıklara karşı hayvanlarımızı dolasıyla da insanlarımızı koruma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aşı çalışmalarımız kapsamında her yıl şap, çiçek, ,şarbon, brucella, mavi dil, koyun keçi vebası ve kuduz hastalıklarına karşı ilimizde bulunan hayvan varlığımıza programlı ve düzenli olarak konum ve sayı ayırt etmeksizin aşı ve kontrol uygulamaları yapmaktadır. Bunun yanında küpeleme faaliyetleriyle de hayvan varlığımızı kayıt altına almaktadır. Tayfur Köyümüzün üreten çiftçilerine bol ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.Haber: Ali GEZER