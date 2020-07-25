Güney Marmara’nın İlk Tasarım ve Prototip Geliştirme Merkezi “PROTOTHINKS” Çanakkale Teknopark’ta Kuruluyor

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)’nın 2019 Yılı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, yürütücülüğünü Çanakkale Teknopark’ın yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale İl Özel İdaresi’nin iştirakçi olarak yer aldığı “Protothinks Çanakkale Tasarım ve Prototip Geliştirme Merkezi” Projesi için imzalar atıldı. Önümüzdeki yıl içersinde hizmete girmesi planlanan Protothinks Tasarım ve Prototip Geliştirme Merkezi, “Bölgenin İlk Tasarım ve Prototipleme Merkezi”olma özelliği ile teknolojik gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. Çanakkale Teknopark Yerleşkesi içerisinde faaliyete geçecek 360 m2 kapalı ve 100 m2 açık alandan oluşacak atölye binası tek katlı, yatay mimaride, proje ekibinin çalışmasına olanak sağlayacak çalışma ofislerini de içerisinde barındıracak şekilde oluşturulacaktır. Çanakkale Teknopark girişimci firmaları başta olmak üzere ve bölgemizdeki çok sayıda girişimciye hizmet verecek olan Protothinks Tasarım ve Prototip Geliştirme Atölyesinde; Autocad ve Solidworks Programları, Destekli Tasarım Bilgisayarları, CNC Lazer Kesim Makinesi, CNC Abkant Tezgahı, Kaynak Makinesi, Hidrolik Devirmeli (giyotin) Makas, Sütunlu Matkap Tezgahı, Kompresör makine-teçhizatlar yer alacak. Bölgedeki tüm erken aşama, KOBİ ve tasarım-üretim alanında çalışan firmalar, akademisyenler ve öğrenciler prototip ve tasarım geliştirme konusunda teknik destek alabileceklerdir. Yeni fikirlerin teknolojiyle buluşup ürüne dönüşmesine vesile olmak üzere kurulan bölgemizin ilk tasarım ve prototipleme atölyesi Protothinks; hayalini fikirden ürüne dönüştürmek isteyen tüm girişimcileri Çanakkale Teknopark’a bekliyor.

Haber Merkezi