İlçemizde bir apartmanın 5’inci katında oturan kadın, cam sildiği esnada dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçemizde cam silerken 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yazıcızade Mahallesi Yakuppaşa Sokağı’nda bir apartmanın beşinci katında oturan Sibel Yıldız, evin penceresindeki camları silerken dengesini kaybederek düştü.Cam silerken 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti.Sesleri duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından 1 çocuk annesi Yıldız’ın cenazesi,otopsiye gönderilmek üzere Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN