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Balkonda Asılı Kalan Kediyi Vatandaşlar Kurtardı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Yazıcızade Mahallesinde bir apartmanın 3.katında asılı kalan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Geçtiğimiz akşam bir apartmanın 3.katındaki balkonda asılı kalan kedi şans eseri vatandaşlar tarafından farkedilip kurtarıldı.
Kedinin sesini duyan vatandaş balkon altına branda gererek balkonda asılı olan kediyi kurtarmaya çalıştılar.3.kattaki ev sahipleri evde olmaması kediyi kurtarma şansını düşürmüştü bunun üzerine vatandaşlar başta itfaiyeyi çağırdılar fakar itfaiyenin 20 dk. geçikmeli gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi itfaiye gelmeden önce kurtardılar.Kedi ilk etapta apartmanın 2.katındaki balkona düşerek, kurtarıldı.
Vatandaşlar kedinin sağ olarak kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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