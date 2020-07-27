Zekai Aksakallı Emekliye Ayrıldı

YAŞ kararlarıyla emekli edilen generaller arasında, 15 Temmuz günü Astsubay Ömer Halisdemir’e “darbeci generali öldür” talimatı veren eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile “Afrin kahramanı” olarak bilinen İsmail Metin Temel de bulunuyor. İki önemli generalin de “kadrosuzluk nedeniyle” emekli edildiği açıklandı.

Daha sonra ilçemizdeki 2.Kolordu Komutanlığı’na atanan Zekai Aksakallı bu görevini iki yıldır ilçemizde yürütüyordu.Zekai Aksakallı bu Ağustos’ta Orgeneralliğe terfi etmesi beklentisi kamuoyunda büyüktü.Geçmişteki başarılı çalışmaları sonucunda kamuoyunda bu terfiye hak edildiğine inanılmıştı.Kadrosuzluk yüzünden emekli edilmesi Gelibolu’da komutanı tanıyan vatandaşlar tarafından da süpriz karar olarak değerlendirildi.