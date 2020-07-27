Gelibolu ve Saros’un Sahillerinde, Bayramda Yoğunluk Bekleniyor

İlçemiz ve köylerinde bulunan (Güneyli,Ocaklı,Bolayır)Saros sahillerinde, konaklama ve günübirlik tesislerinde doluluk oranının Kurban Bayramı’nda yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.

Bu bölgedeki işletme sahipleri ilçemizin ve Saros’un denizinin temizliği ve doğası sebebiyle ,deniz ürünleri restoranları ve mavi bayraklı plajlarıyla özellikle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği turistik Gelibolu ve Saros sahillerinde, Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Bölgedeki işletmelerde rezervasyon işlemlerinin devam ettiği işletmelerde bayram öncesinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor.

‘GELİBOLU’DA VE SAROS SAHİLLERİNDE GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI’

İlçemizin ve Saros sahillerinin deniz, tarih ve kültürün birleştiği nadide yerlerden biri olduğunu ifade eden işletme sahipleri tatil için bulunmaz, eşsiz, bakir, koylarının geniş, mekanlarının temiz olduğu bir bölgede yaşamaktayız. Bu koronavirüs dolayısıyla tüm konaklama işletmelerimizde, tüm tedbirler bizzat tarafımızdan da desteklenerek alındı. Değerli misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ilçemize gerek günübirlik gerek konaklama olarak davet ediyoruz. Şu anda köyümüz işletmelerimizin normal şartların biraz altında olmak üzere yüzde 60-70 civarında bir doluluk oranımız mevcut. Kurban Bayramı dolayısıyla aldığımız tedbirlerle beraber doluluk oranımızın yüzde 100’e çıkmasını bekliyoruz? dedi.

Haber: Ali GEZER