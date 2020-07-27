Sürücü’den Güneylispor’a Halı Saha Müjdesi

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü şampiyon olarak süper amatör lige yükselen Güneylispor Futbol Klübünü yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Sürücü; “Şampiyon olarak süper amatör lige yükselen Güneylispor Futbol Klübünü yönetim kurulu üyelerimizle ziyaret ederek baklava ikramında bulunduk.Ayrıca Güneyli Köyüne gençlerimizin ve spor kulübümüzün daha iyi şartlarda spor yapma imkanı sağlayacak olan halı sahanın da müjdesini verdik.

Klüp Başkanı Sn. İbrahim Doğan yönetimi ve Güneyli Köyü Muhtarımız Cahit Kayışoğluna’na göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz.

Spor Toto teşkilatından kazandırılacak olan halı sahamızın yapımı için emeği geçen Grupbaşkanvekilimiz Sn Bülent Turan ve Milletvekilimiz Sn Jülide İskenderoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.”sözlerini ifade etti.Haber: Caner AKŞİT