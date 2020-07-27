Kanalizasyon Hatları Bakım ve Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Gelibolu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri; kanalizasyon hatlarının temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Özacar, 10 gün sürmesi planlanan çalışma için kombine kanal temizleme aracını ilçemize gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Haber: Caner AKŞİT