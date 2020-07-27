İşsever Taşımalı Sistem İhale Tarihlerini Açıkladı

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever taşımaMilli Eğitim Müdürlüğü’nün odaya sunmuş olduğu taşımalı sistem ihale tarihlerini açıkladı. İşsever;”Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 2020-2021 Eğitim öğretim yılında taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrencilerin yerleşim birimlerinden taşıma merkezi okullara taşınması için araç kiralama hizmet alım ihaleleri gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda; ortaöğretim öğrencileri taşıma ihalesi 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 10:30’da, ilköğretim öğrencileri taşıma ihalesi 13 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 10:30’da, Özel Eğitim Öğrencileri taşıma ihalesi 14 Ağustos 2020 Cuma günü saat 15:00’de gerçekleşecek.

İstekliler ihalelerle ilgili dökümanlara kamu ihale kurumunun elektronik ilan arama portalından ulaşabilir.”sözlerini ifade etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN