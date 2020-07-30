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CHP İlçe Örgütünün Esnaf Ziyareti Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Örgütü ve Yönetim kurulu, Gençlik kolları başkanı ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ile esnaf ziyaretlerine başladı
CHP İlçe örgütü; “Sohbet etmek, dertleşmek, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yaptığımız ziyaretlerimizin verimli olacağına inancımız ile devam ediyoruz.
Bizleri güler yüzle karşılayan, mutlu olduklarını dile getirerek bizleride mutlu eden,gerek sitemlerini, kırgınlıklarını, gerekse memnuniyetlerini bizlerle paylaşan, samimi, misafirperver esnafımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar ve hayırlı işler diliyoruz.”sözlerini ifade ettiler.Haber:Caner AKŞİT

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