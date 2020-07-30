Turan”Bayramlar Bizim İçin Büyük Bir Nimet”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bayramların, birçok güzelliği bir arada yaşamamıza vesile olan müstesna günler olduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bayramlar aslında bizler için büyük bir nimet. Fıtratımızla buluşmamıza vesile olan bu özel günlerde ailemizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı ihmal etmemeliyiz.” dedi.

“Bayramlar, tüm kesimlerin mutluluğuyla anlam kazanır.” diyen Turan; “Böylesi güzel bir günde tüm ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, yalnızları, garipleri unutmamalıyız. Onların sevinciyle, mutluluğuyla bayramın hazzına erişebiliriz. Dünyada ve çevremizde sorunların aşılması için hepimizin vazifesi var. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren, dayanışmayı artıran Kurban Bayramı’mızın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam Alemi’nin bayramını tebrik ediyorum. Salgınla mücadele için tüm tedbirleri ve uyarıları dikkate alarak geçireceğimiz bir bayram olsun.” şeklinde ifade etti.Haber Merkezi