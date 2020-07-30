Kaymakam Kılınçkaya’nın Kurban Bayramı Mesajı

İlçemiz Kaymakamı Hakan Kılınçkaya Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Kılınçkaya mesajında; “Bugün milletçe, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı,dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk,yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özellikle bu günlerde birbirmize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızıdaha çok hatırlamalıyız.

Ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerine, çocuklarına,kahraman gazilerimize her zaman sahip çıkan aziz milletimizin, annalerimizi ,babalarımızı, büyüklerimizi unutmayacağı inancıyla, bayram sevinçlerimizi onlarla paylaşarak birlik ve beraberliğimizi sonsuza denk muhafaza edelim.Bu vesile ile eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyor,Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”dedi. Haber:Seda LİMAN ZENGİN